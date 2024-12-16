Раскрыто, что удерживает Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным*

Актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец объяснила, что удерживает народную артистку СССР Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет aif.ru.

Максим Галкин* и Алла Пугачева официально узаконили свои отношения в 2011 году. Юморист младше певицы на 27 лет.

По мнению Кравец, Примадонна не разрывает свой брак с шоуменом-иноагентом из-за личной выгоды.

«Галкин* выгоден Пугачевой. <...> Алла понимала, что выходит на пенсию, что голоса уже нет. А нужно было иметь надежный тыл. <...> Плюс огромная шумиха, которую Пугачева обожала всегда», — поделилась бизнесвумен.

Алена Кравец отметила, что-то же самое Пугачева получает от супруга и сегодня, «он единственный из них работает, гастролирует», а исполнительница уже давно утратила свои вокальные способности. Светская львица добавила, что комик регулярно обеспечивает внимание к их эмигрировавшей паре, делая русофобские заявления на своих концертах за границей.

«Для этой парочки что бы ни говорили, лишь бы говорили», — подчеркнула она.

Ранее певица Наташа Королева рассказала о разочаровании в Алле Пугачевой.

*признан в РФ иноагентом