Раскрыто, что удерживает Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным*
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Актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец объяснила, что удерживает народную артистку СССР Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет aif.ru.
Максим Галкин* и Алла Пугачева официально узаконили свои отношения в 2011 году. Юморист младше певицы на 27 лет.
По мнению Кравец, Примадонна не разрывает свой брак с шоуменом-иноагентом из-за личной выгоды.
«Галкин* выгоден Пугачевой. <...> Алла понимала, что выходит на пенсию, что голоса уже нет. А нужно было иметь надежный тыл. <...> Плюс огромная шумиха, которую Пугачева обожала всегда», — поделилась бизнесвумен.
Алена Кравец отметила, что-то же самое Пугачева получает от супруга и сегодня, «он единственный из них работает, гастролирует», а исполнительница уже давно утратила свои вокальные способности. Светская львица добавила, что комик регулярно обеспечивает внимание к их эмигрировавшей паре, делая русофобские заявления на своих концертах за границей.
«Для этой парочки что бы ни говорили, лишь бы говорили», — подчеркнула она.
Ранее певица Наташа Королева рассказала о разочаровании в Алле Пугачевой.
*признан в РФ иноагентом