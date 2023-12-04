Уехавший из РФ Максим Галкин* объявился в Швейцарии и заговорил по-французски

Уехавший из России Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает гастролировать по Европе, пока 74-летняя супруга Алла Пугачева с детьми ждет его на Кипре. В настоящее время артист находится в Швейцарии.

В соцсетях он опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого предстал в шапке бини и в теплом шарфе, накрученном вокруг шеи. Галкин* решил поздороваться на французском языке, однако сразу перешел на русский.

«Бонжур, мои дорогие друзья. Я в Женеве, погодка — люкс. Сегодня вечером концерт. Приходите», — приводит слова Галкина* Teleprogramma.pro.

В 2022 году Максим Галкин* вместе с детьми и женой, певицей Аллой Пугачевой уехали из России в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта перебрались на Кипр, где у них в собственности оказались элитные апартаменты.

Ранее мы писали, что певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* могут вновь сменить место жительства. По мнению общественника Романа Худякова, на Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт, поэтому артисты не исключают возможность переезда в США, где их уже ждут старшая дочь певицы Кристина Орбакайте с семьей и внук Никита Пресняков.

*(Признан иноагентом на территории РФ)