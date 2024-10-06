Уехавший из РФ Константин Меладзе поднял цену на виллу в Крыму до 450 млн рублей

Уехавший из России продюсер Константин Меладзе долгое время не может продать свой особняк в Гурзуфе. Летом этого года он даже снизил сделал скидку, в надежде избавиться от последней недвижимости в России, однако сейчас ценник вновь поднялся на 65 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, желающие приобрести виллу Меладзе теперь должны заплатить за нее 450 миллионов рублей. В эту стоимость входит участок в 12 соток с шикарным домом. На территории есть бассейн, спортзал, хаммам и винная комната.

При этом потенциальные покупатели могут арендовать дом на пару дней за 60 тысяч рублей в сутки, чтобы оценить комфорт, созданный Константином Мелазде и его на тот момент женой Верой Брежневой.

Как отмечает Shot, продюсер также владеет в России лейблом «Меладзе мьюзик», с которым не спешит расставаться. По итогам 2023 года компания принесла ему 19 миллионов прибыли. При этом в лейбле остались группа «ВИА Гра», Валерий Меладзе и Вера Брежнева, которые не выступают в России.

Ранее активисты общественного движения «Ветераны России» предложили композитору передать особняк в Крыму бойцам СВО и переделать территорию под санаторий. Константин Меладзе никак не комментировал предложение общественников.