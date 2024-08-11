Виллу Меладзе в Крыму попросили переоборудовать под санаторий для бойцов СВО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После публикации журналистов о том, что вилла Константина Меладзе в Крыму сдается для туристов за 60 тысяч рублей в сутки, активисты общественного движения «Ветераны России» предложили композитору передать особняк бойцам СВО. Активисты заявили, что территорию виллы можно переделать под санаторий.

«Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку. Пока от двух братьев, Константина и Валерия, мы не видим никаких реальных действий. Мы ожидаем от них ответа», — заявил лидер движения Ильдар Резяпов.

Он также предложил Меладзе продать особняк, а вырученные от сделки деньги передать на нужды СВО.

Константин Меладзе пока никак не комментировал предложения общественников.

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