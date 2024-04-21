Алла Пугачева планирует тайно вернуться в РФ в июне для спасения замка Галкина*

Эмигрировавшая в 2022 году в Израиль певица Алла Пугачева в конце июня планирует вернуться в Россию, чтобы переоформить на свое имя принадлежащий ее мужу, шоумену Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани.

По его словам, таким образом Пугачева рассчитывает сохранить недвижимость мужа-иноагента. Как отметил Саглиани, Алла Борисовна и Галкин* в глазах россиян – предатели, поэтому Пугачева старается не афишировать свои визиты на Родину и делает их «тайными».

«Говорят, что Алла Пугачева планирует оформлять дом в деревне Грязь на себя, чтобы исключить риски потери недвижимости мужа-иноагента. Планы предсказуемые», - сказал Саглиани в беседе с Kp.ru.

При этом он также выразил уверенность, что исполнительница хита «Арлекино» хочет продолжать карьеру в России, однако вряд ли у нее что-то получится, так как люди хорошо помнят все ее слова и поступки последних двух лет.

«Люди примут ее только в том случае, если певица признает ошибки и четко заявит о своей патриотической позиции. Надо любить свою страну и тогда не придется приезжать «тайно». Люди не забудут ее предательства», - сказал Саглиани.

Он подчеркнул, что шанс на прощение у Пугачевой все же остается, если она сумеет признать свои ошибки и доказать это поступками.

Ранее художник Никас Сафронов вспомнил о поведении Галкина* во время пребывания на совместных с Аллой Пугачевой мероприятиях. По его словам, комик «молча держался особняком» и всегда прислушивался и соглашался с мнением знаменитой 75-летней жены.

*Признан иностранным агентом на территории России