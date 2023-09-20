Уехавший из РФ Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске

Блогер Даня Милохин, не так давно вновь покинувший Россию, прокомментировал новости о том, что его объявили в розыск. По признанию тиктокера, ему стало страшно. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.

В начале сентября спустя почти год отсутствия в стране Милохин неожиданно вернулся в Москву, о чем поспешил рассказать своим фанатам. Он опубликовал ролик с Красной площади, который привлек к себе внимание общественности. В частности, на него отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая посчитала, что Даню нужно призвать в армию.

Впрочем, долго в России блогер не задержался и улетел в Дубай. А 19 сентября появилась информация, что его объявили в розыск.

«Теперь страшно. Но фотка красивая», - отреагировал Милохин на это сообщение в Сети.

Однако информацию так и не подтвердили. В базе федерального розыска молодой человек на данный момент не числится.

Ранее Даня Милохин назвал причину своего неожиданного возвращения в Россию. Оказалось, что он рисковал из-за свидания с девушкой, с которой познакомился в Интернете.