Блогер Даня Милохин показал изменившуюся фигуру на видео с тренировки
Блогер Даня Милохин нашел повод показать изменившуюся фигуру.
© Komsomolskaya Pravda/East News
Блогер Даня Милохин продемонстрировал, как внешне изменился в эмиграции. За границей он стал больше времени уделять спорту, поэтому смог накачать мышцы.
В личном блоге Даня опубликовал новое видео с тренировки в спортивном зале. Чтобы показать поклонникам результаты своих стараний, молодой артист не стал надевать майку и выполнил упражнение «планка». Благодаря этому было заметно, что тело Милохина стало более подтянутым и рельефным.
К слову, раньше блогер особо не занимался спортом, из-за чего некоторые его критиковали. Люди отмечали сильную худобу Милохина и советовали ему следить за здоровьем. Тренировки в жизни певца появились благодаря участию в шоу «Ледниковый период». Чтобы соответствовать своей партнерше, фигуристке Евгении Медведевой, он часами тренировался на катке. Однако в итоге Даня не смог справиться с нагрузками как физическими, так и психологическими.
В 2022 году артист со скандалом покинул проект, заявив, что устал, и улетел с друзьями в Дубай. После этого Даня лишился работы и поддержки многих поклонников, поэтому предпочел окончательно перебраться из России. Сейчас он находится в Дубае вместе с рэпером Алишером Моргенштерном*(Признан иноагентом на территории РФ).
Ранее Даня Милохин признался, что скучает по Родине.
*(Признан иноагентом на территории РФ)