Блогер Даня Милохин показал изменившуюся фигуру на видео с тренировки

Блогер Даня Милохин продемонстрировал, как внешне изменился в эмиграции. За границей он стал больше времени уделять спорту, поэтому смог накачать мышцы.

В личном блоге Даня опубликовал новое видео с тренировки в спортивном зале. Чтобы показать поклонникам результаты своих стараний, молодой артист не стал надевать майку и выполнил упражнение «планка». Благодаря этому было заметно, что тело Милохина стало более подтянутым и рельефным.