Уехавший из РФ Андрей Бурковский нашел работу в США

Уехавший из РФ Андрей Бурковский сыграет на Бродвее в спектакле о евреях. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Звезда «Медиатора» уже больше года не проживает в РФ. Вместе с семьей актер находится в США и там занимается творчеством. Поговаривали, долгое время Андрей не мог найти работу за рубежом. Это и стало причиной того, что летом он возвращался в Россию на заработки. Однако недавно артисту улыбнулась удача. В личном блоге Бурковский сообщил, что устроился на работу в США.

Андрей появится в спектакле на Бродвее, который называется «Наш класс». Постановка посвящена еврейскому погрому. Актеру досталась роль Менахема, который выжил во время резни, но сохранил в себе жажду мести. Режиссером постановки стал Игорь Голяк.

По информации источника, премьера назначена на январь 2024 года. Самый дешевый билет на спектакль можно приобрести за 68 долларов.

Сообщается, что Бурковскому предстоят еще и съемки в сериале. Однако актер решил сохранить интригу и не стал делиться подробностями о проекте.

Ранее мать Андрея Бурковского подтвердила, что актер приезжал в Москву на съемки. Подробности смотрите в этой статье.