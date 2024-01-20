Уехавший из РФ Анатолий Белый* не смог продать билеты на свой спектакль в Грузии

Уехавший из России актер Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) планировал отправиться на гастроли в Тбилиси с моноспектаклем «Я Здесь», однако местные жители не спешат покупать билеты.

В афише указано, что шоу Белого* должно пройти 9 февраля в Театре им. Грибоедова. В анонсе отмечается, что артист выступит с поэтическими текстами, написанными после 24 февраля 2022 года.

Стоимость билетов на моноспектакль составляет от 50 - 120 лари (1500 – 4000 рублей). Но даже при низкой цене не удалось распродать даже половину мест в зале, пишет Kp.ru.

В конце 2023 года этот моноспектакль был отменен в Париже из-за низких продаж. Желающих увидеть Белого* оказалось всего 20 человек

Анатолия Белого* внесли в реестр иноагентов в середине декабря 2023 года. Больше года назад он покинул Россию и стал негативно высказываться о стране и соотечественниках. Кроме того, актер писал петиции с требованием запретить гастроли коллег в Израиле.

Ранее мы писали, что в конце ноября прошлого года Белый* переписал на жену Инессу Москвичеву свою четырехкомнатную квартиру площадью 133 квадрата на Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами. Он сделал это, чтобы у него не отобрали жилье.

*Признан иноагентом на территории России