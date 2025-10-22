Уехавший из РФ Александр Васильев рассчитывает заработать в США миллионы рублей

Задержанный на границе США историк моды Александр Васильев может заработать более миллиона рублей на лекциях, которые он планирует читать в Нью-йорке.

Экс-ведущий программы «Модный приговор» анонсировал мероприятие под названием «Мода в эпоху перемен». Цена на билеты начинается от 75 долларов (6101 рубль по текущему курсу) до 100 долларов (8130 рублей). Всего в зале 198 мест и все они к настоящему моменту распроданы.

Как пишет Ura.ru, за одну лекцию Васильев заработает 1,4 миллиона рублей. При этом он рассчитывает провести в США 10 таких мероприятий.

Вместе с тем, стоит отметить, что уехавшему из России в 2022 году историку моды также придется оплатить аренду и другие организационные расходы.

Известно, что сейчас Александр Васильев проживает в Париже и зарабатывает экскурсиями и лекциями об истории моды. По некоторым данным, у него есть гражданство Литвы и Франции.

Ранее Александр Васильев похвастался своей квартирой в Париже. Он заверил, что получил ее от властей столицы Франции 34 года назад в качестве социального жилья.