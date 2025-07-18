«Бесплатно ничего в этой жизни не бывает»: Александр Васильев раскрыл, откуда у него квартира в Париже

Бывший ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев похвастался своей квартирой в Париже. Он заверил, что получил ее от властей столицы Франции много лет назад в качестве социального жилья.

«В этой квартире я живу всего 34 года, еще не обжился. Но я очень благодарен властям Парижа, что у меня была возможность получить эту квартиру. Бесплатно ничего в этой жизни не бывает. Это муниципалитет Парижа после успешной выставки в музее костюма и моды сказал, что надо где-то хранить коллекцию», - разоткровенничался Васильев.

Он подчеркнул, что специально для этих целей город предоставил апартаменты.

«Это социальная квартира, за которую я плачу, но не слишком дорого», - похвастался экс-телеведущий.

Далее он провел экскурсию по своей квартире, увешанной картинами и старинной мебелью. Стены в каждой комнате выкрашены в разные цвета: красный, синий, лиловый. Санузел историк моды сделал ярко-оранжевым.

Васильев также продемонстрировал свою спальню, где спит на антикварной кровати с балдахином. На видеоролик обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Ранее Александр Васильев заявил, что он не бомж, у него много недвижимости. Так экс-телеведущий ответил на вопрос о том, почему покупает вещи на барахолке в Париже.