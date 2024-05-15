Уехавший из РФ актер Дмитрий Назаров похудел и испугал поклонников внешним видом

Уехавший из России актер Дмитрий Назаров опубликовал в личном блоге видео, в котором прочитал басню собственного сочинения. При этом он привлек внимание пользователей Сети не творчеством, а внешним видом.

На кадрах Назаров предстал в желтой футболке, поверх которой надел кофту синего цвета на молнии. Актер был в очках с крупной оправой, так как басню он читал не наизусть, а с телефона.

Поклонники беглого Назарова отметили, что в эмиграции он очень похудел и стал не похож на себя.

«Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!», - отметили поклонники 66-летнего артиста в комментариях.

В январе 2023 года Дмитрия Назарова вместе с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова после антироссийских высказываний. После этого семейная пара переехала в Израиль.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Назаров сочинил издевательский стих о теракте в «Крокусе». Он не принес соболезнования, а вместо этого зачитал строки о трауре в соцсетях. После этого общественники призвали лишить Назарова звания народного артиста.