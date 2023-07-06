Уехавший из РФ актер Анатолий Белый спустя год пожаловался на проблемы в Израиле

Когда-то Анатолий Белый построил успешную карьеру в РФ. Актер снимался в топовых проектах и радовал публику театральными постановками со своим участием, однако все изменилось год назад. Тогда Белый со скандалом покинул территорию России и переехал жить в Израиль. В личном блоге актер рассказал, как сложилась его судьба за границей.

По словам Анатолия, в чужой стране он столкнулся с трудностями. Ему было «психологически тяжело» справиться со многими невзгодами. К счастью, артист не остался наедине с проблемами: к нему на помощь пришли многие знакомые.

«Я не просил, они откликались сами, предлагали помощь или просто желали удачи от сердца, — цитирует StarHit высказывание Белого.

Также артист добавил: жизнь в Израиле подарила ему «удивительные события и встречи», вот почему о возвращении в Россию он не раздумывает.

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