Уехавшие из России Лайма Вайкуле и группа «Би-2» объединились в дуэт
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Уехавшая из России певица Лайма Вайкуле готовит в Юрмале свой очередной фестиваль и пытается привлечь артистов, известных своей антироссийской позицией. В качестве приглашенных оказался коллектив «Би-2».
В своем блоге Вайкуле опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в обществе Шуры с Егора Бортника* (Лева, признан иноагентом на территории РФ).
«У нас даже будет дуэт», - с восторгом заявила Лайма.
При этом она попросила музыкантов оставить в секрете песню, которую они исполнят совместно.
На кадрах Лева* предстал в красном фраке, а Шура предпочел классический рокерский стиль с кожаной курткой. Вайкуле для встречи с «Би-2» выбрала джинсовую куртку, широкие брюки и спортивную кепку.
Ранее Вайкуле категорически отказалась исполнить хит «Мой рок-н-ролл», так как вместе с «Би-2» его пела российская певица Юлия Чичерина.
На свой фестиваль Лайма пригласила украинских певиц Настю Каменских, Надю Дорофееву и Ольгу Полякову. Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в списке гостей нет.
*Признаны иностранными агентами на территории России