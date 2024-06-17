Уехавшие из России Лайма Вайкуле и группа «Би-2» объединились в дуэт

Уехавшая из России певица Лайма Вайкуле готовит в Юрмале свой очередной фестиваль и пытается привлечь артистов, известных своей антироссийской позицией. В качестве приглашенных оказался коллектив «Би-2».

В своем блоге Вайкуле опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в обществе Шуры с Егора Бортника* (Лева, признан иноагентом на территории РФ).

«У нас даже будет дуэт», - с восторгом заявила Лайма.

При этом она попросила музыкантов оставить в секрете песню, которую они исполнят совместно.

На кадрах Лева* предстал в красном фраке, а Шура предпочел классический рокерский стиль с кожаной курткой. Вайкуле для встречи с «Би-2» выбрала джинсовую куртку, широкие брюки и спортивную кепку.