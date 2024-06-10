Лайма Вайкуле представила новых участников музыкального фестиваля в Юрмале: Пугачевой в списке нет

Певица Лайма Вайкуле заявила, что собирается провести новый музыкальный фестиваль в Юрмале. В этот раз на него она пригласила артисток Настю Каменских, Надю Дорофееву и Ольгу Полякову.

В Сети появилась информация, что создательница «Рандеву» решила в этот раз собрать «букет красавиц». Украинские артистки выступят 26 июля. Отметим, что Каменских и Дорофеева раньше были популярны в России, но предпочли два года назад отречься от страны и начать выступать только за границей.

К слову, в прошлом годе Вайкуле приглашала на свой фестиваль и подругу Аллу Пугачеву. Однако пока неизвестно, приедет ли Примадонна поддержать артистку в этот раз или же нет. Никаких официальных заявлений пока сделано не было.

Ранее стало известно, появится ли на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» группа «Би-2». Сообщалось, что организатор сама отказалась от сотрудничества, так как ее не устроило, что коллектив исполнял песню с Юлией Чичериной.