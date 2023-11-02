Певица Юлия Чичерина назвала «обычными чмошниками» солистов «Би-2»

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина высказалась об уехавших из России солистах группы «Би-2», с которыми раньше работала над совместными композициями. Она заявила, что считает их поведение недостойным.

«Они всегда такие ушлые были, если честно. Я же их хорошо знаю, они всегда такие, скользкие типчики», - сказала Чичерина в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия».

Как пояснила певица, музыканты из «Би-2» никогда не были героями, как думали поклонники коллектива. Так, например, они никогда не соглашались выступать бесплатно и отказывались что-либо делать, если это не сулило большую прибыль.

«Просто они героями прикидывались, а так – чмошники обычные», - подчеркнула Чичерина, добавив, что таких артистов породило само общество.

Ранее мы писали, что «Би-2» пригласили спеть Чулпан Хаматову вместо Чичериной в песне «Мой рок-н-ролл». В ходе концерта в Риге актриса вышла на сцену и по-латышски поздоровалась с публикой. В последнее время концерты «Би-2» за границей отменяют один за другим.