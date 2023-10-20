Уехавшие из РФ Алла Пугачева и Андрей Макаревич* лишились своего бизнеса, об этом сообщает News.ru.

Последний год из России уезжают деятели культуры — среди них Вера Брежнева, Алла Пугачева, Светлана Лобода, Чулпан Хаматова и многие другие. При этом у части из знаменитостей в России остаются бизнесы, которые либо подвергаются закрытию, либо проверкам со стороны контролирующих органов. Не всем звездам удается сохранить источник прибыли, находясь за границей.

Так, Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) в сентябре ликвидировал статус индивидуального предпринимателя. А немногим позже налоговая закрыла юридическое лицо рок-группы «Машина времени», занимавшееся организацией туров, из-за долгов и нарушений.

Последний бизнес в России решила ликвидировать и Алла Пугачева. Певица отошла от обувного бренда Alla Pugacheva, который выпускался совместно с магазином «Эконика». Кроме того, закрылась компания ООО «АБП», которая занималась организацией концертов.

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) тоже в ноябре прошлого года избавился от ресторанного бизнеса — он вышел из состава учредителей кафе Kaif Provenance.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Веденеева лишилась бизнеса за границей из-за санкций.

*признаны иностранными агентами на территории РФ.