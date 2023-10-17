«Продали за копейки»: Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Татьяна Веденеева рассказала, что лишилась бизнеса в Европе из-за санкций, об этом сообщает портал «ДНИ.РУ».

Мало кто знает, но Татьяна Веденеева занимается не только творческой деятельностью. В нулевых она запустила свой бизнес по изготовлению соусов. Веденеева признается, что одна из первых начала делать экологически чистые продукты, которые потом начали появляться на полках российских магазинов.

«Разработала рецептуру, этикетки, и с 2000-го года запустила производство. Мы использовали там, в частности, уникальную дикую сливу алычу», — рассказала она.

Однако недавно бизнес актрисы театра и кино подвергся санкциям со стороны Европы, где расположено производство.

«Дело все в том, что производство наше было арендное. Мы в Болгарии высадили 100 тысяч деревьев алычи. Но когда перекрыли границы, возить продукцию сюда стало проблематично. Какое-то время мы пытались делать это через Сербию, но это оказалось тяжело и затратно в плане логистики. В итоге бизнес был продан буквально за копейки», — объяснила артистка.

По словам Веденеевой, она поняла, что проблемы с логистикой в ближайшее время вряд ли решатся и поэтому продала бизнес.

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