«Нагиев — темная лошадка»: Алексей Панин рассказал всю правду о своих коллегах

45-летний актер Алексей Панин всё чаще стал высказываться о своих коллегах по телевизионному цеху.

Начал Алексей с Оскара Кучеры, которого, впрочем, поддержал и даже рассказал несколько курьезных случаев из их совместного актерского прошлого.

О других известных медийных личностях скандальный артист отозвался куда менее сдержано.

Особенно досталось Сергею Безрукову и Дмитрию Дюжеву. О последнем Алексей отозвался крайне грубо и уточнил, что никогда особенно к Дмитрию расположен не был.

Осудил Панин и Дмитрия Нагиева. По его словам, быть уверенным в том, что этот человек добропорядочный, увы, нельзя.

«Темная это лошадка», - сказал журналистам Алексей.

А вот в Иване Урганте Панин, наоборот, оказался очень даже уверен.

«С Ваней всё ясно, он - свой», - коротко заключил о телеведущем его товарищ.