«Нагиев — темная лошадка»: Алексей Панин рассказал всю правду о своих коллегах
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «HEATshowbiz»
45-летний актер Алексей Панин всё чаще стал высказываться о своих коллегах по телевизионному цеху.
Начал Алексей с Оскара Кучеры, которого, впрочем, поддержал и даже рассказал несколько курьезных случаев из их совместного актерского прошлого.
О других известных медийных личностях скандальный артист отозвался куда менее сдержано.
Особенно досталось Сергею Безрукову и Дмитрию Дюжеву. О последнем Алексей отозвался крайне грубо и уточнил, что никогда особенно к Дмитрию расположен не был.
Осудил Панин и Дмитрия Нагиева. По его словам, быть уверенным в том, что этот человек добропорядочный, увы, нельзя.
«Темная это лошадка», - сказал журналистам Алексей.
А вот в Иване Урганте Панин, наоборот, оказался очень даже уверен.
«С Ваней всё ясно, он - свой», - коротко заключил о телеведущем его товарищ.