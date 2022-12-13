Уехавшей Ксении Собчак не нравится новая родина
Журналистка и ведущая Ксения Собчак, получившая гражданство Израиля, недовольна некоторыми особенностями жизни в ближневосточной стране. Она назвала самую раздражающую особенность еврейского государства.
Беседуя с телеведущим, шоуменом и юмористом Михаилом Шацем* (признан в России иноагентом), она указала на большое количество праздников в Израиле, из-за которых «всё закрыто».
«Здесь как ни приедешь, всё время праздники», - пожаловалась Собчак.
Данная особенность «немножко раздражает» ведущую, но она борется с неприятным чувством.
Собеседник подтвердил, что это непривычно и препятствует решению вопросов, но, по его мнению, показывает жизнелюбие граждан и со временем приезжие им «проникаются».
Ранее Собчак называла пугающую особенность жизни в Израиле.