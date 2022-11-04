Ксения Собчак после небольшого затишья пожаловалась на жизнь в Израиле
Ведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от Израиля и назвала «немного пугающую» особенность жизни в ближневосточной стране. В фильме об этом государстве журналистка сообщила о большом количестве людей с оружием на улице, причем как военных, так и гражданских.
«Я лично больше нигде столько не видела… Сначала это немного пугает», - призналась Собчак.
Она объяснила эту особенность тем, что Израиль живет в окружении «недружественных стран».
«И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», — отметила Собчак.
Ведущая получила израильское гражданство в сентябре. На днях ее мать Людмила Нарусова подтвердила наличие паспорта Израиля у Собчак, напомнив, что законодательство РФ не запрещает двойное гражданство.
Благодаря израильскому гражданству в конце октября Собчак смогла беспрепятственно въехать в Литву, куда направилась после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она может находиться на территории республики 90 дней. С момента отъезда ведущая ничего не комментировала и не выходила на связь.
ФОТО: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News