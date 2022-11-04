Ксения Собчак после небольшого затишья пожаловалась на жизнь в Израиле

Ведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от Израиля и назвала «немного пугающую» особенность жизни в ближневосточной стране. В фильме об этом государстве журналистка сообщила о большом количестве людей с оружием на улице, причем как военных, так и гражданских.

«Я лично больше нигде столько не видела… Сначала это немного пугает», - призналась Собчак.

Она объяснила эту особенность тем, что Израиль живет в окружении «недружественных стран».

«И тем, кто сюда приезжает за безопасностью, надо это понимать», — отметила Собчак.

Ведущая получила израильское гражданство в сентябре. На днях ее мать Людмила Нарусова подтвердила наличие паспорта Израиля у Собчак, напомнив, что законодательство РФ не запрещает двойное гражданство.

Благодаря израильскому гражданству в конце октября Собчак смогла беспрепятственно въехать в Литву, куда направилась после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она может находиться на территории республики 90 дней. С момента отъезда ведущая ничего не комментировала и не выходила на связь.

ФОТО: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News