Уехавшего в США внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова оштрафовали в Москве

Певца Никиту Преснякова оштрафовали в Москве на 41 тысячу рублей. Причиной стало парковочное место. Подробности узнал Telegram-канал Mash.

Источник сообщил, что с октября 2019 года по сентябрь 2022 года внук Аллы Пугачевой оставлял свой автомобиль в Варсонофьевском переулке, где проживал до отъезда в США. И все это время артист не оплачивал парковку. В итоге деньги взыскали через суд.

Напомним, что после начала СВО Никита Пресняков покинул страну. Свое решение он никак не прокомментировал. Сейчас он находится в Америке, где пытается строить карьеру. Сначала сын Кристины Орбакайте снимал клипы для иностранных звезд, но потом соскучился по сцене и вновь начал давать концерты в барах.

О возвращении в Россию Никита не говорит. Но недавно в Москву приехала его жена Алена Краснова. Из-за этого появились слухи, что супруги расстались и начали бракоразводный процесс. Но подозрения фанатов не подтвердились. Пресняков заявил, что у них с женой все в порядке.

Ранее Никита Пресняков рассказал, как проходят его гастроли в США.