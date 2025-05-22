Уехавшего в Италию Константина Меладзе заподозрили в авторстве новой песни российской группы

Уехавший из России в 2022 году композитор и продюсер Константин Меладзе продолжает тайно писать песни для российских артистов. Такое мнение высказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Некоторые предполагают, что он пишет под псевдонимом, чтобы исполнители его песен не несли репутационных потерь», - сказал он в беседе с Абзацем.

По версии Бабичева, Меладзе является автором новой песни Полины Гагариной «Танец перед зеркалом», а также он написал трек «Ловушка» для группы «Инь-Ян».

Как отметил критик, автором хита Гагариной указан человек, которого никто никогда не видел, и раньше о нем не было слышно. Песню «Ловушка» при этом якобы написал участник коллектива Артем Иванов, работавший ранее с Меладзе.

Сообщалось также, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева продолжает зарабатывать в России при помощи родственников бывшего мужа, продюсера Константина Меладзе. Артистка сдает в центре Москвы коммерческую недвижимость за 300 тысяч рублей в месяц дочерней дочерней компании семьи Меладзе.