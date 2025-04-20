Уехавшая в Европу Вера Брежнева продолжает зарабатывать в России при помощи Константина Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева продолжает зарабатывать в России при помощи родственников бывшего мужа, продюсера Константина Меладзе.

Как пишет Telegram-канал Mash, уехавшая из России в 2022 году Брежнева сдает в центре Москвы коммерческую недвижимость за 300 тысяч рублей в месяц.

При этом арендатором принадлежащих певице офисных помещений оказалась дочерняя компания Константина Меладзе, а оплата за аренду поступает со счетов лейбла Gusli, владельцем которого выступает музыкальный продюсер Андрей Джахая.

Известно, что Gusli является суббрендом лейбла «Первое музыкальное издательство» — самого крупного игрока в российской музыкальной индустрии. В 2023 году Константин Меладзе передал в дар свои 12% компании сестре Лиане.

Напомним, после начала СВО экс-солистка «ВИА Гры» уехала из России и отреклась от русскоговорящих слушателей. Она перезапустила свою карьеру под новым именем Vira и начала выпускать музыку для украинцев. Впрочем, добиться той же популярности, что у нее была в РФ, она так и не смогла. На концертах Брежнева по-прежнему исполняет свои старые хиты.

Константин Меладзе в 2022 году молча уехал в Италию, где у него есть элитная недвижимость. С тех пор он ни разу не появлялся в России.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала, что не поддерживает связь с бывшими коллегами. По словам жены певца Валерия Меладзе, между участницами некогда популярного коллектива стало слишком мало общего. Джанабаева намекнула, что не общается с Верой Брежневой, после ее расставания с Константином Меладзе.