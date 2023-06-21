«Уехавшего из страны» Нагиева заметили на секретных съемках в Москве

Актер Дмитрий Нагиев находится в России. Он участвует в съемках, которые организованы в московском районе Тушино.

Telegram-каналу SHOT удалось застать шоумена во время съемочного процесса. Источник опубликовал эксклюзивное видео с Нагиевым.

Ассистентка актера подтвердила его участие в съемках: она не стала разглашать название проекта и его направленность. По условиям контракта, все держится в секрете.

Ранее сообщалось, что Нагиев уехал из России. Сам артист не делал никаких заявлений. Свое отсутствие на телевидении он объяснял творческим отпуском.

В апреле актер появился на мероприятии в Москве. Он был ведущим премии «Женщина года». Местонахождение ведущего раскрыл экс-муж блогера Ксении Бородиной Курбан Омаров. Он выложил в Сеть кадры, на которых был Нагиев.