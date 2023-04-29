11:54, 29 апреля 2023
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Дмитрий Нагиев неожиданно появился на премии в Москве
Сбежавший Дмитрий Нагиев замечен на сцене Crocus City Hall в Москве.
Дмитрий Нагиев, считавшийся ранее уехавшим из страны, был замечен в Crocus City Hall в Москве. Дело в том, что актер вел премию «Женщина года», передают РИА Новости.
Раскрыл местоположение ведущего экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров. Мужчина выложил в Сеть кадры, на которых видно, что его возлюбленной вручили приз в номинации «Открытие года».
Напомним, что Нагиев отказался от роли ведущего на «Премии Муз-ТВ». Актер изъяснился ясно: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках».
Ранее мы писали, что после ухода с ТВ Дмитрий Нагиев заговорил о депрессии.
Источник фото:Starface.ru
Источник:РИА Новости
Автор:Галина СьюТеги: