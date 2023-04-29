Дмитрий Нагиев неожиданно появился на премии в Москве

Дмитрий Нагиев, считавшийся ранее уехавшим из страны, был замечен в Crocus City Hall в Москве. Дело в том, что актер вел премию «Женщина года», передают РИА Новости.

Раскрыл местоположение ведущего экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров. Мужчина выложил в Сеть кадры, на которых видно, что его возлюбленной вручили приз в номинации «Открытие года».

Напомним, что Нагиев отказался от роли ведущего на «Премии Муз-ТВ». Актер изъяснился ясно: «Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках».

Ранее мы писали, что после ухода с ТВ Дмитрий Нагиев заговорил о депрессии.