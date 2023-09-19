Уехавшего из России блогера Даню Милохина разыскивают

Уехавшего в Дубай блогера Даню Милохина объявили в розыск, об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно журналистам, тиктокера объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Именно в Анапе Милохин начал трудовую деятельность. Там будущий блогер работал официантом. Судя по всему, в Анапе молодой тиктокер встал на воинский учет.

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Даня Милохин вернулся в Россию 11 сентября. Уже на следующий день он первым рейсом улетел обратно в Дубай. Сразу после возвращения глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале обратилась к Минобороны с просьбой призвать блогера на срочную службу.

Ранее мы писали о том, что журналист Михаил Шахназаров призвал судить Даню Милохина за дезертирство.

UPD: Telegram-канал Shot опубликовал опровержение этой информации. По данным журналистов, Милохина не объявляли в розыск, а лишь потребовали поставить на воинский учет по месту регистрации.