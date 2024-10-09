Уехавшего из России актера Семена Трескунова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Уехавшего из России актера Семена Трескунова* (признан иноагентом на территории РФ) оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тимирязевский суд Москвы признал виновным актера Семена Трескунова* в нарушении ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ закона об иностранных агентах и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Пока актер никак не комментировал решение суда, однако на днях он рассказывал в соцсетях о том, что не жалеет об упущенных возможностях из-за отъезда в Испанию.

«Люди так озабочены своими карьерами, своим общественным положением, тем, что другие про них думают. Сейчас даже не верится, что когда-то я об этом беспокоился настолько, что напрочь позабыл себя», — писал он в блоге.

Ранее мы писали о том, что Алексей Кортнев продает билеты на спектакль в Армении с Трескуновым*.

*Признан иноагентом на территории РФ.