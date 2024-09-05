Лидер «Несчастного случая» Кортнев и актер Трескунов* продают билеты на спектакль в Армении: спрос небольшой

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев, пропавший из медиаполя, неожиданно объявился в компании иноагента. Он сыграет в спектакле «Чемодан» вместе с уехавшим из России актером Семеном Трескуновым*(признан иноагентом на территории РФ). Цена за билет доходит до семи тысяч рублей. Об этом узнал портал «Страсти».

Артисты-эмигранты обновили постановку «Чемодан», основанную на произведении Сергея Довлатова. Премьера планируется 9 октября в Ереване. Однако пока спрос небольшой. Билеты, хоть и стоят не сильно дорого – от двух до семи тысяч рублей – но их все равно никто не покупает. Занято всего несколько мест в зрительном зале.

Семен Трескунов* активно продвигает спектакль в своих социальных сетях, зазывая зрителей. А вот Кортнев в личном блоге о премьере не говорит.

Напомним, что лидер «Несчастного случая» не отказывается от работы в России. Он продолжает давать концерты. Ближайший запланирован на конец сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее Семен Трескунов* раскритиковал оставшихся в России артистов.

*(Признан иноагентом на территории РФ)