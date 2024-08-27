Уехавшего из РФ Андрея Макаревича* обрадовала беда жителей Курской области

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) отказался сочувствовать жителям Курской области после вторжения ВСУ в приграничье. По мнению проживающего в Израиле артиста, ответственность за вторжение украинских войск в регион лежит на России.

Более того, Макаревич* не стал скрывать, что испытывает радость от того, что жители Курской области страдают из-за действий ВСУ.

«Бывает ответка. Вот она прилетает!» — приводит ИА Регнум слова исполнителя хита «Перекресток».

В свою очередь, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова обратила внимание на то, что с каким нескрываемым удовольствием Макаревич* рассуждает о беде приграничных регионов России.

«Чем хуже жителям Курской области, тем Макаревичу* радостней. И его крысиное нутро — давно у него на лице», — написала журналист в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Макаревич* рассказал о жизни в Израиле. По признанию музыканта, несмотря на то что ему нравится находиться не в России, он чувствует «неуверенность в завтрашнем дне».

*Признан иностранным агентом на территории России