«Чувствую неуверенность в завтрашнем дне»: уехавший из России Макаревич* рассказал о жизни в Израиле

Певец Андрей Макаревич*(признан иноагентом на территории РФ) рассказал о жизни в Израиле. По его признанию, несмотря на то, что ему нравится находиться не в России, он чувствует «неуверенность в завтрашнем дне».

Музыкант несколько лет назад вместе с женой переехал в Тель-Авив. Там он обрел новый дом, но в связи с обстановкой в стране сейчас он не ощущает там прежнее спокойствие. Он отметил, что находится «в ожидании», но при этом продолжает «нормальную жизнь».

«Я чувствую некоторую неуверенность в завтрашнем дне, но паники не испытываю. Каково нормальному человеку в ситуации неопределенности? Это неприятно», - цитирует слова Макаревича* YouTube-канал «Георгий за кадром».

По признанию артиста, в такой ситуации он даже не может творить. Он допускает, что стресс стимулирует к написанию стихов, но если «совсем нехорошо», то ему не до этого.

Ранее психолог рассказал порталу «Страсти», почему сын Андрея Макаревича* Иван не скучает по отцу.

*(Признан иноагентом на территории РФ)