Уехавшая за границу София Ротару запретила внучке общаться на русском
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Народная артистка СССР, певица София Ротару поговорила с внучкой Соней после того, как 21-летнюю девушку затравили за пост на русском языке. Было принято решение, что она продолжит вести блог на английском языке.
В окружении певицы рассказали: «В семье после этого с Соней поговорили. София Михайловна лично попросила внучку вести себя предельно аккуратно».
Несмотря на ситуацию, она решила не отказываться от блога. В качестве компромиссного варианта было принято решение писать в соцсетях на английском языке, который внучка Ротару знает в совершенстве.
Соня Ротару родилась на Украине. Ее пост на русском языке был воспринят на родине крайне отрицательно – девушку обвинили в предательстве.
Ранее опозорившийся внук Ротару Анатолий высказался о бегстве из Украины. Сама Ротару проживает в США – о ее переезде из России сообщалось летом.