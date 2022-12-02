Опозорившийся внук Ротару высказался о своём бегстве с Украины

Несколько месяцев назад в семье известной певицы произошёл неприятный случай. Стало известно о том, что внука Ротару задержали на украинской границе с попыткой бегства из страны. Благодаря связям своей звёздной бабушки Анатолию всё-таки удалось сменить место жительства. Сейчас он находится в Европе и строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN. В распоряжение издания "Starhit" попала эксклюзивная информация о родственнике Софии Михайловны.

Молодой человек признался, что этот год для него стал самым сложным. Он был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. По словам Анатолия, за 6 месяцев, проведенных в статусе кочевника, он стал только сильнее.

Также юноша добавил: сейчас вся его деятельность сосредоточена на музыке. Внук Софии Михайловны планирует заняться продюсированием и закончить те треки, которые уже долгое время находятся в разработке.

Напомним, что сама Ротару, как и многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, после февраля негативно высказывается о России.

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