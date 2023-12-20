Раскрыт список артистов, попавших в негласный стоп-лист российских радиостанций

С 1 января 2024 года россияне больше не услышат по радио песни рэпера Алишера Моргенштерна*(Признан иноагентом на территории РФ) и Земфиры* (Признана иноагентом на территории РФ). В действие вступает негласный стоп-лист артистов, уехавших из России.

По данным Telegram-канала Mash, под запретом окажется также творчество Бориса Гребенщикова* (Признан иноагентом на территории РФ), группа «Би-2», Макс Барских и другие критиковавшие Россию звезды.

При этом ранее руководство радиостанций самостоятельно принимало решение об исключении песен уехавших артистов из ротации. Теперь же освободившееся время будут отдавать молодым исполнителям. При этом на радио опасаются за свои рейтинги, так как считают, что не смогут удовлетворить всех слушателей.

Ранее мы писали, что поющая телеведущая Ольга Бузова впервые за свою карьеру выступила на главном новогоднем концерте «Песня года». 37-летняя артистка получила премию за хит «Верни», который написали Михаил Гуцериев и Дарья Кузнецова. Комментируя свой успех Ольга отметила, что ее наконец-то стали вычеркивать из так называемых стоп-листов.

*(Признаны иноагентами на территории России)