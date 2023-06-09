Уехавшая во Францию актриса Рената Литвинова продолжает зарабатывать миллионы в РФ

Рената Литвинова уже давно не находится на территории РФ. Год назад актриса перебралась во Францию и начала новую жизнь. Она по-прежнему занимается театральной деятельностью, но, кажется, о возвращении в Россию не раздумывает. Вот почему на днях появилась новость о том, что светская львица получила гражданство Франции. Журналисты портала Life.ru провели собственное расследование и выяснили, как живет Литвинова после отъезда из нашей страны.

Как выяснилось, Рената обосновалась в одном из самых престижных районов Парижа, где стоимость квадрата недвижимости достигает 12 тысяч евро. Актриса явно не бедствует, поскольку, по данным СМИ, ее полностью содержит экс-супруг Леонид Добровский.

Кроме того, Литвинова продолжает получать прибыль в России. Несмотря на отъезд, знаменитость не спешит избавляться от бизнеса в нашей стране. Актриса является соучредителем косметической фирмы. За 2022 год компания получила всего 8,3 млн рублей, однако в 2021 году сумма была в разы больше — почти 23 миллиона.

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