Рената Литвинова высказалась о смене гражданства и заявила, что имеет только русский паспорт

Рената Литвинова давно покинула территорию РФ. Год назад она перебралась в Париж и там начала новую жизнь. Во Франции знаменитость занимается театральной деятельностью и, кажется, о возвращении в Россию не думает. На днях в Сети появилась новость, которая никого не удивила. Сообщалось, что Литвинова получила гражданство Франции. В новом интервью для издания ТАСС актриса впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию.

В первую очередь, знаменитость опровергла все сообщения о смене гражданства и заявила: «У меня единственный паспорт — русский».

Кроме того, в прессе появилась информация и о том, что ее близкая подруга Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) также стала гражданкой Франции. Подобное сообщение Литвинова вновь опровергла. «У нее только русский паспорт», — резюмировала артистка.

Ранее Рената Литвинова заговорила о тяжелой судьбе Вячеслава Зайцева. Знаменитость заявила: «Здесь ему было трудно». Полное высказывание светской львицы читайте в этой статье.