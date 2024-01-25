Рита Дакота не стала скрывать скорую встречу с солистом группы Aerosmith, об этом сообщает Газета.Ru.

В соцсетях певица Рита Дакота похвасталась, что в скором времени встретится с солистом группы Aerosmith Стивеном Тайлером. Якобы, у нее уже есть соответствующее приглашение.

«Я четвертого февраля иду в гости к Стивену Тайлеру из Aerosmith. Меня позвали», — рассказала она.

Дакота призналась, что в этот день запланировано еще несколько мероприятий, на которые она также получила приглашения. Например, премия «Грэмми».

«Еще несколько лет назад я бы точно выбрала дорожку. Это же „Грэмми“! Сегодня же я, не раздумывая, отказалась от „Грэмми“, глазом не моргнув», — объяснила она.

По словам Дакоты, она приехала в Лос-Анджелес для того, чтобы учиться музыке, поэтому она сделала выбор в пользу личной встречи с рок-музыкантом.

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