Уехавшая в США Кристина Орбакайте пытается продать элитные квартиры в Москве за 400 млн рублей

Певица Кристина Орбакайте решила избавиться от недвижимости в России на общую сумму более 400 миллионов рублей. После переезда в США дочь Аллы Пугачевой больше не нуждается в двух квартирах в элитном жилом комплекте «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, за квартиры на восьмом этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратных метра Орбакайте рассчитывает получить за каждую по 200 миллионов рублей.

Отмечается, что на территории ЖК в центре Москвы находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж.

Кроме того, Кристина рассчитывает избавиться от дачи Пугачевой в Солнечногорском районе. Покупателя на звездную недвижимость площадью 760 квадратов не могут найти уже два года. По данным канала, поместье исполнительницы хита «Арлекино» в Бережках подешевело с 225 до 162 миллионов рублей.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала о последнем концерте в России. Как призналась исполнительница, после концерта в Петербурге в марте 2024 года у нее «не получилось больше проехаться по России». Звезда назвала это шоу знаковым и «как бы заключительным».