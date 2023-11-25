Уехавшая в США дочь актера Машкова рассказала о потрясающей и богатой жизни в РФ

Получившая американский паспорт актриса Мария Машкова рассказала, как ей жилось в России. Эмигрировавшая в США звезда сериала «Не родись красивой» не только пытается покорить Голливуд, но и учится на медсестру.

«Хорошо ли я жила в России? Потрясающе! Я ничего не понимала. <…> Ждала первого ребенка, дочь. Была в своем куполе. Первые фильмы были уже в 12 лет, а с 18-ти я уже без остановки снималась в сериалах», - приводит StarHit слова Марии из интервью молдавским журналистам.

Актриса также не стала скрывать, что могла себе позволить делать дорогие покупки и ходить в рестораны, так как у нее было «очень много денег».

Несмотря на комфортные условия, Машкова не спешит возвращаться в Россию. Она заверила, что уже получила несколько предложений о работе.

«Что для меня означает сейчас Россия? Бабушка, дедушка, любовь», — заключила Машкова.

Ранее мы писали, что дочь Владимира Машкова сменила имя и осталась без отчества. В новых документах ее имя значится как Маша Машкова.