«У нее сложный характер»: Максим Дунаевский высказался о разводе с Натальей Андрейченко, родившей ему сына

Народный артист России Максим Дунаевский, отметивший на днях 80-летие, был женат восемь раз. В беседе с Мослентой композитор откровенно рассказал о своей личной жизни и о разводе с Натальей Андрейченко, родившей ему сына.

Максим Дунаевский известен любовью к женщинам и бурной личной жизнью — пианист был в официальном браке восемь раз. Четвертой и самой знаменитой супругой артиста стала звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко. Однако пара прожила в браке всего три года и рассталась вскоре после рождения общего ребенка.

Композитор не раскрывает, что стало причиной развода с актрисой. Максим Дунаевский лишь намекнул, что «отдал жену» другому мужчине.

«Я дружил со вторым мужем Наташи Максимилианом Шеллом, который завладел моей душой. Я отдал свою жену мужчине, с которым она поднялась на более высокую ступень. Однажды Максимилиан в шутку сказал мне о Наташе: „Я подам на тебя в суд. Ты заранее не рассказал мне о том, с кем я буду иметь дело“. У Наташи Андрейченко сложный характер», — поделился музыкант.

Несмотря на то, что жить с артисткой было непросто, Максим Дунаевский до сих пор называет экс-супругу «замечательной женщиной». Сейчас пара редко видится, но композитор не исключает, что они «могли бы прожить вместе еще много лет», если бы не «другие обстоятельства».

Сама же Наталья Андрейченко утверждает, что развелась с мужем из-за его измены в тот момент, когда она отправилась в роддом. При этом звезда «Мэри Поппинс, до свидания» призналась, что «искренне любит» музыканта и даже «запросто вышла бы за него замуж второй раз».

Напомним, 15 января Максиму Дунаевскому исполнилось 80 лет. К юбилею артист поставил рекорд — спектакли на его музыку идут одновременно более чем в ста театрах России.

Ранее сообщалось о том, что Максим Дунаевский рассказал об отношениях с бывшими женами.