Уехавшая в Ригу певица Вера Брежнева выступила перед россиянами за 40 тысяч евро
Фото: Из профиля Instagram* Брежневой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Италию и оборвала все связи с нашей страной. Однако недавно Вайкуле заявила, что знаменитость вновь сменила местожительство и теперь находится в Риге. Казалось, что в Европе ее карьера складывается успешно, но на днях появилась новость об отмене концертов артистки в Испании и Португалии. В чем причина подобного — Вера не стала уточнять, однако сразу после этого по Сети распространилась информация о том, что супруга Меладзе согласилась выступить перед россиянами.
Как сообщает Telegram-канал Царьград ТВ , недавно Брежнева спела на закрытой вечеринке перед олигархами из РФ. За свое выступление артистка потребовала 40 тысяч евро.
К слову, на данный момент ни Вера, ни ее представители никак не комментировали данное сообщение.
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева публично обратилась к Меладзе после новости о разводе. Подробности смотрите в этой статье.
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