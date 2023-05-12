Коротко и без эмоций: Вера Брежнева публично обратилась к Меладзе после новости о разводе

Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Италию и оборвала все связи с нашей страной. Если карьера певицы в Европе складывается вполне успешно, то о ее личной жизни так говорить не приходится. Дело в том, что уже несколько месяцев в Сети обсуждают развод Веры и Меладзе. Композитор исчез из личного блога знаменитости, а сама Брежнева регулярно намекает на проблемы в жизни. Однако на этот раз артистка прервала молчание и впервые за долгое время обратилась к избраннику.

На днях у Меладзе состоялся юбилей: известному композитору исполнилось 60 лет. В честь этого события Вера поделилась фотографией мужчины и довольно лаконично ее подписала: «С днем рождения, гений».

К слову, после этой публикации пользователи Сети разделились на 2 лагеря: пока одни радуются примирению супругов, другие утверждают, что по одному обращению не стоит делать выводов. Некоторые подписчики отметили: Брежнева так и не показала совместного снимка с Меладзе.

Ранее мы писали о том, что Валерий Меладзе приехал в Италию на юбилей брата. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой врач Серебрянский заявил, что у Глеба Панфилова произошел инсульт из-за отказа от лекарств. Полное высказывание эксперта читайте в этой статье.