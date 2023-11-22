Уехавшая в Латвию певица Лайма Вайкуле озвучила условие возвращения в Россию

Латвийская певица Лайма Вайкуле назвала условие своего возвращения в Россию. Ранее артистка неоднократно заявляла, что не приедет, «пока не случиться то, что было в 1990-х».

Певица в интервью украинским СМИ заявила, что совершенно точно не вернется в Россию, но, возможно, решится спеть для россиян при выполнении определенных условий.

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится. Но сегодня мне кажется, что никогда не буду там выступать», — приводит Woman.ru слова Вайкуле.

Она также заверила, что делает все возможное, чтобы «просветить» и «вразумить» россиян. При этом артистка с сожалением признала, что пока у нее плохо получается и с каждым новым заявлением только появляется больше хейтеров.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле оценила российских артистов старшего поколения. По ее мнению, молодежь не воспринимает популярных в начале 2000-х певцов. Филиппа Киркорова и Николая Баскова Вайкуле назвала «отстоем».