Уехавшая в Латвию певица Лайма Вайкуле лишилась последнего дохода в России

Уехавшая в Латвию певица Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России. Суд исключил ее из числа участников компании «Лайма-Люкс Рус», которая до сих пор приносила доход критикующей страну артистке.

Как пишет Telegram-канал Mash, в начале 2000-х годов Вайкуле открыла фирму совместно с предпринимателем Ширазом Мамедовым. Компания занимается салонами красоты и продажей косметики.

В 2022 году Лайма Вайкуле уехала в Латвию и передала свои 49% партнеру, а 2024 году Мамедов решил через суд исключить исполнительницу хита «Вернисаж» из участников компании.

В итоге суд встал на сторону бизнесмена и оставил его единственным учредителем «Лайма-Люкс Рус».

Ранее появилась информация, что все запланированные на декабрь концерты Лаймы Вайкуле в Испании были отменены. При этом причину команда артистки не раскрыла. Но, как стало известно благодаря источникам, от выступлений пришлось отказаться из-за полного отсутствия спроса на билеты.