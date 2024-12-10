«Шансов выступить больше не будет»: раскрыта причина отмены концертов Вайкуле в Испании

В конце ноября появилась информация, что все запланированные на декабрь концерты Лаймы Вайкуле в Испании были отменены. При этом причину команда артистки не раскрыла. Но, как стало известно благодаря источникам, от выступлений пришлось отказаться из-за отсутствия спроса.

По данным mk.ru, у Лаймы был план — запланировать концерты перед Рождеством и Новым годом, так как это время, когда люди хотят расслабиться. Она считала, что билеты быстро раскупят. Но желающих послушать Вайкуле в Испании не оказалось.

«Чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах. Поэтому было принято решение отметить концерт. Шансов у Вайкуле выступить на Тенерифе больше не будет», - сообщили инсайдеры.

К слову, в Латвии на Лайму тоже идут уже неохотно. Те, кто хотел ее увидеть вживую, уже сделали это, а ничего нового артистка давно не предлагает. Кроме того, как отмечает организатор концертов Игорь Васильев, Вайкуле сейчас не жалуют за границей в принципе.

«У нее есть только один выход: попробовать заработать в Киеве. Но на Украину, несмотря на публичную риторику, никто из звезд ехать не торопится. Понимают, что такая поездка может стать последней», - заявил Васильев.

Ранее в Сети раскритиковали Лайму Вайкуле, пожелавшую петь на четырех языках.