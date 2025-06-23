Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова призналась, что финансово помогает Украине

Уехавшая в 2022 году в Латвию актриса Чулпан Хаматова призналась, что финансово помогает Украине.

В новом интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь», артистка заверила, что активно занимается благотворительностью, но старается не афишировать этого. При этом помогает она теперь не российским, а исключительно украинским фондам.

«Я помогаю украинским фондам так же, как все помогают. Я не работаю с украинскими фондами как представитель. Если я скажу, что работаю как представитель чего-то, то украинскому фонду придет конец, как вы понимаете», - разоткровенничалась Чулпан.

Напомним, после начала СВО Чулпан покинула Россию и отправилась в Латвию. Там артистка устроилась в Новый Рижский театр, однако через некоторое время ее уволили. Она неоднократно выступала с публичными антироссийскими заявлениями.

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматова так и не смогла стать своей на Украине. Ее внесли в базу «Миротворец», где публикуют информацию о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности. По мнению драматурга Дмитрия Лекуха, сработал так называемый «закон скорпионов, которые пожирают друг друга в банке».