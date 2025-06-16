«Закон скорпионов, которые пожирают друг друга в банке»: как Земфира* и Чулпан Хаматова попали на «Миротворец»

Уехавшие из России Чулпан Хаматова и Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) так и не смогли стать своими на Украине. По мнению публициста и драматурга Дмитрия Лекух, артисток внесли в базу «Миротворец», так как сработал «закон скорпионов».

«Это знаменитый закон скорпионов, которые пожирают друг друга в банке. Для меня сложившаяся ситуация абсолютно не удивительна», - сказал он в беседе с Абзацем.

Лекух выразил уверенность, что уплотняющемуся на Украине «антирусскому ядру» просто сейчас удобно «слить» поступивших глупо российских артисток.

«Для них не существует хороших русских. А наша задача сегодня – денацифицировать эту страну», - подчеркнул драматург.

Напомним, в 2022 году Хаматова сбежала в Латвию и сделала ряд антироссийских заявлений. Кроме того, она участвовала в мероприятиях по сбору средств для Украины. Земфиру* в 2023 году признали иноагентом после выступлений с украинским флагом на концертах.

Напомним, «Миротворец» публикует информацию о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.

Ранее Земфиру* на Украине обвинили в «манипулировании общественно значимой информацией», а Хаматову в посещении Крыма и «нелегальной» коммерческой деятельности на полуострове. Обе россиянки попали в списки «Миротворца».

*Признана иностранным агентом на территории России