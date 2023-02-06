Уехавшая в Израиль Лариса Гузеева с матом прокомментировала слухи о своей эмиграции

На днях телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию. Артистка не скрывала, куда решила улететь и почти сразу рассказала, что находится в Израиле. Поклонники и СМИ, несмотря на слова самой журналистки, что она в небольшом отпуске, все равно стали подозревать ее в эмиграции. Долго молчать по этому поводу экс-ведущая «Давай поженимся» не стала и резко высказалась в личном блоге.

В выражениях Гузеева сдерживаться не стала и в свое обращение включила и нецензурную лексику. Она обматерила всех, кто приписывает ей эмиграцию, так как все это является лишь слухами без каких-либо подтверждающих фактов.

«Пост посвящается особо придурочным журналюгам. Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», - сообщила Гузеева, снимая вечерний пейзаж.

Телеведущая возмутилась, что, по мнению некоторых представителей СМИ, не имеет права на отпуск даже на несколько дней. Ведь стоило ей улететь, так про нее поползли слухи. Она жестко заявила, что разрешения, чтобы поехать к морю и солнцу, не должна спрашивать.

Ранее стало известно, сколько стоит заказать килограмм пельменей от Ларисы Гузеевой. Этим бизнесом она занялась после приостановки шоу на Первом канале.