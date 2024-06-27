«Это просто ужас»: Ольга Орлова пожаловалась, что потратила на мобильную связь больше 20 тысяч за месяц

Певица Ольга Орлова сообщила, что потратила на мобильную связь в июне больше 20 тыс. рублей. Слишком большие расходы связаны с роумингом – по словам исполнительницы, обычно ее вип-тарифа хватает в Москве.

Исполнительница показала в соцсетях скриншот из личного кабинета своего мобильного оператора. Из него следует, что в июне Орлова уже потратила на мобильную связь 21 461 рубль.

«Вот объясните мне. Сегодня положила деньги на телефон – как корова языком слизала», - пожаловалась она.

Артистка рассказала, что полгода назад перешла от одного оператора к другому.

«По связи нет претензий. Но что касается интернета – это кошмар… Роуминг – это просто ужас. Я не понимаю, какой тариф подключить, чтобы пользоваться нормально и не за миллионы миллиардов», - написала Орлова.

Ранее певица высказывалась о браке с мужчиной, который зарабатывает 50 тыс. в месяц. Она призналась, что не оценивает людей по зарплатам.