«Расстались»: Дмитрий Маликов принял решение разойтись с супругой

53-летний певец Дмитрий Маликов официально был женат один раз, но отношения с артисткой Натальей Ветлицкой называет своим первым браком. В новом интервью он признался, что расстался с коллегой в силу молодого возраста и несовпадения.

«Мы просто оказались разными людьми совсем. Ну и молодыми. Ей было 18, мне было 20-21... Я уже даже и не помню, почему расстались», - сказал Маликов в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Конкретную причину расставания певец не смог вспомнить. При этом он уверяет, что был верен Ветлицкой. Они встречались 3,5 года. Девушка выступала с певцом в одном коллективе.

Маликов признается, что в тот момент существовало много возможностей завести отношения, но ему было «не до каких-то романов».

14 июля стало известно, что исполнитель хита «Звезда моя далекая» отменил пресс-конференцию, которую планировал дать с отцом, основателем «Самоцветов» Юрием Маликовым. Это связано с болезнью музыканта – артист даже отказался от участия в фестивале «Славянский базар». Коллеги пожелали Маликову-старшему выздоровления.